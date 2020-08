Coronavirus nel mondo oggi 21 agosto, quasi 23 milioni di positivi. 800 mila morti in totale

Sono stati quasi raggiunti i 23 milioni di positivi da coronavirus, con 800 mila morti a livello globale. Negli Stati Uniti i casi positivi sono ancora sotto i 6 milioni, con le morti che avanzano meno speditamente rispetto alle ultime settimane, sono 177 mila le vittime dall’inizio della pandemia da Covid-19. Salgono i casi in Brasile che raggiunge i 3 milioni e mezzo di casi e 112 mila morti.

Quasi 3 milioni di contagiati in India, con 54 mila morti, mentre in Sudafrica sono 600 mila i casi positivi, con poco più di 12 mila morti. Il Messico ha quasi raggiunto le 60 mila vittime, con 543 mila casi positivi.

Aumento dei casi in Europa, con oltre 400 mila casi positivi in Spagna, mentre in Italia sono stati superati i 256 mila casi positivi nella giornata di ieri, che ha fatto segnare il record da alcuni mesi per quanto riguarda i nuovi casi.