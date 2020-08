Libia, accordo per il cessate il fuoco: verso le elezioni

Una svolta in territorio libico, con il cessate il fuoco che è stato raggiunto dal Governo di Accordo Nazionale del presidente Al Serraj e dal presidente del Parlamento di Tobruk, Aguila Saleh. I due hanno annunciato la “fine delle ostilità” su tutto il territorio libico, con una “ripresa del processo politico” che possa portare a nuove elezioni a marzo.

Non è chiaro che ruolo avrà la Turchia nella nuova formazione politica, visto che ora è il maggiore sostenitore di Al Serraj, mentre prima che le truppe americane si ritirassero il Governo di Accordo Nazionale aveva un sostegno atlantico. Soddisfazione comunque per la missione dell’Onu in Libia, Unsmil, che definisce “coraggiosa” la volontà politica di trovare un accordo.

Con le elezioni presidenziali di novembre ed un possibile ritorno degli Stati Uniti con un ruolo più di supporto, potrebbero essere stati accelerati i tempi dell’accordo, che per ora non vedono una partecipazione attiva dei paesi europei, al contrario di quanto accaduto in passato, con diverse conferenze di pace, le ultime portate avanti anche dal premier italiano Conte.

Accordo anche sulla ripresa dell’esportazione di petrolio, con i guadagni che andranno su un conto esterno della Banca nazionale libica e dal quale si avrà accesso solo dopo un accorto bipartisan.