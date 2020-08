Meteo, weekend rovente in tutta Italia: temperature fino a 42 gradi

Si prospetta un weekend dalle alte temperature in tutta Italia, con l’umidità che arriverà in alcune zone anche all’80%. Si tratta dell’anticiclone nord-africano, che è in arrivo e si abbatterà per prima cosa sul Sud Italia, per poi espandersi al centro Europa. La giornata più calda sarà domani sabato 22 agosto, con temperature molto alte, soprattutto in Sardegna. Non dovrebbe durare molto l’ondata di calore, con le temperature che dovrebbero poi scendere nei prossimi giorni.

Anche al centro Nord sono attese temperatura alte, con 37/38°C a Bologna, Ferrara e Mantova, 34/35°C a Bolzano, mentre a Milano ci saranno sui 34°C.

Temperature più basse nelle zone litorali, come Genova, Venezia e Trieste, dove ci saranno circa 30°C. Al centro ci saranno 37/38°C a Firenze, 36/37°C Perugia e 34/35°C a Roma.

Nella zona di Napoli ci saranno sui 34°C, mentre in Puglia si toccheranno i 38°C. In Sardegna attese temperature sui 41/42°C.

Allerta incendi

Con il grande caldo torna l’allerta incendi, soprattutto a Palermo, con il sistema nazionale di allarme che ha fissato il livello di allerta a 1, per oggi e sabato.