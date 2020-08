Migranti, 5 nuovi sbarchi: sono 1.400 a Lampedusa. Critiche del sindaco: “Sicurezza non garantita”

Nelle ultime ore sono aumentati nuovamente i numeri degli sbarchi, con cinque arrivi e 1.400 persone che sono ora sull’isola di Lampedusa. L’hotspot della città avrebbe una capienza di poco meno di 100 persone, con il sindaco della città, Totò Martello, che si è lamentato con il governo per quanto accaduto e nelle ultime ore ha inviato anche una lettera al premier Conte: “Quanti ancora ne devono arrivare”, ha scritto il primo cittadino, che ha definito Lampedusa come “abbandonata”.

Per il sindaco ci sono dei problemi di sicurezza e lo scrive al premier Conte: “In queste condizioni il suo governo non è in grado di garantire la sicurezza, non solo le norme sanitarie, sull’isola di Lampedusa”.

Nelle ultime ore sono arrivati 276 migranti sull’isola, soccorsi dalla Capitaneria di Porto dell’isola, mentre nella giornata di giovedì erano stati 250 i migranti arrivati a Lampedusa. Nelle ultime settimane c’erano già stati problemi di sovraffollamento e fuga di migranti, con la difficoltà nello svolgere anche le procedure anti-Covid.