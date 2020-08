Navalny, medici russi vietano il trasferimento in Germania

I medici russi che stanno curando Alexei Navalny, oppositore ed attivista del Cremlino, hanno vietato il trasferimento in Germania. Navalny si trova in ospedale dalla giornata di ieri, quando è stato colto da sospetto avvelenamento su un aereo diretto a Mosca. Dopo un atterraggio di emergenza è stato portato in ospedale ed ora si trova in coma in terapia intensiva.

“Il suo stato di salute non è stabile”, queste le parole della sua portavoce, criticando la decisione di non spostarlo. I medici hanno messo questa condizione a giustificazione del divieto. “Il capo medico ha dichiarato che non è trasferibile, le sue condizioni non sono stabili”, ha dichiarato la portavoce Kira Iarmych sui social network.

Un aereo di soccorso era decollato da Norimberga per andare a prelevare Navalny al suo ospedale e portarlo in Germania.