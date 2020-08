Sardegna, sfogo di Solinas: “Non siamo untori di coronavirus”

In merito alle polemiche per gli ultimi focolai in Sardegna, con il caso del Billionaire di Briatore, il governatore Solinas ha parlato degli sviluppi nella Regione e respinto chi voleva far passare come “untori” le persone provenienti dalla Sardegna.

“I casi da coronavirus sono tutti da importazione o di ritorno da zone con focolai. Non c’è un caso Sardegna. La circolazione del virus è dovuta alle norme del governo”, ha dichiarato Solinas.

Durante la stagione estiva ci sono stati 7 milioni di turisti in Sardegna, come ha comunicato lo stesso Solinas: “Sembrava un risultato impossibile, ma abbiamo avuto 7 milioni di presenze”.