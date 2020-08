Sardegna, stop alla musica. Ira di Briatore, intanto al Billionaire 6 positivi

Stop alla musica in Sardegna nella zona di Porto Cervo, dove molte persone si sono recate in vacanza, anche nei locali più rinomati. I divieti per l’aumento dei casi da coronavirus hanno portato a delle polemiche coinvolgendo anche Briatore, che è proprietario del Billionaire e che ha chiuso in anticipo: “Impossibile lavorare e offrire il servizio richiesto”, queste le parole di Briatore.

Il sindaco di Porto Cervo ha criticato Briatore: “Pensavo fosse una parodia di Crozza, invece poi ho visto che era l’originale. Lo invitiamo ad aprire ad aprile e chiudere ad ottobre. Questa la sfida per il prossimo anno”.

Sei positivi al Billionaire

Inoltre sono sei le persone risultate positive al Covid-19 nel locale di Briatore, trovate tra alcuni ospiti. Ci sono anche cento persone in isolamento e 57 che attendono di sapere l’esito del tampone.