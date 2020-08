Steve Bannon esce di carcere su cauzione: “Ho contro chi non vuole il muro”

L’ex consigliere della Casa Bianca, Steve Bannon, è uscito di carcere su cauzione dopo essere stato arrestato nella giornata di ieri con l’accusa di frode. Bannon avrebbe aperto un progetto di crowdfunding in merito alla costruzione del muro con il Messico, nei confini meridionali degli Stati Uniti.

“Quando accaduto serve per fermare la gente che vuole costruire il muro al confine col Messico”, ha dichiarato Bannon ai cronisti che lo attendevano fuori dal tribunale di New York. La cauzione pagata ammonta a cinque milioni di dollari, di cui dovrà versare 1,7 milioni.

L’ex stratega di Donald Trump si è detto non colpevole sulle accuse di frode di migliaia di donatori che avevano partecipato alla campagna “We Build The Wall”. I fondi sarebbero stati spesi per pagamenti personali e per l’organizzazione della sua campagna.