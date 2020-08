Usa 2020, Biden: “Accetto la nomination. Usciamo dalle tenebre”

Il candidato presidente democratico, Joe Biden, ha accettato la nomination alla convention dem, che si è conclusa ieri, dopo tre giorni di interventi di esponenti del partito, da Obama a Kamala Harris, la vice-presidente di Biden.

Attacchi a Donald Trump, il presidente che non ha svolto il suo compito, secondo Joe Biden: “Il mio piano economico si basa su lavoro, dignità e comuinità. Trump ha fallito nei suoi doveri – ha dichiarato Biden – Continua a dirci che il virus sparirà, aspetta il miracolo. Non ci sarà nessun miracolo. Quando saremo eletti metteremo in atto la strategia nazionale che stiamo studiando da marzo, con test rapidi e risultati immediati”.

Durante la serata è andato in onda anche un ricordo del figlio Beau Biden, morto nel 2015 e che lo aveva accompagnato nelle campagne elettorali del 2008 e 2012.