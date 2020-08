Coronavirus, Bollettino Protezione Civile 22 agosto: superati i mille casi positivi (+1.071)

I dati sul coronavirus di oggi 22 agosto sono stati forniti dalla Protezione Civile via web. Nei giorni scorsi si era registrato un aumento del numero dei casi, salito nel corso della settimana fino ad oltre 900 casi positivi da Covid-19 nella giornata di ieri.

Oggi una nave nel porto di Genova è stata bloccata per oltre cinque ore per un caso sospetto da Covid-19, con l’esito del tampone che non è stato ancora comunicato.

I nuovi casi di oggi sono 1.071, in aumento rispetto alla giornata di ieri quando erano poco meno di mille. Il numero dei tamponi rimane stabile intorno alle 70 mila unità, mentre il numero dei decessi è di 3.

Bollettino Protezione Civile 22 agosto

I dati sul Covid-19: