Coronavirus nel mondo oggi 22 agosto: superati i 23 milioni di casi e gli 800 mila morti

Sono stati superati i 23 milioni di casi positivi nel mondo, con 800 mila morti a livello globale. Le persone in terapia intensiva sono oltre 60 mila.

Negli Stati Uniti sono 5,8 milioni i contagiati, con quasi 180 mila morti dall’inizio dell’epidemia. Il Brasile ha raggiunto i 3 milioni e mezzo di casi positivi, con 113 mila morti.

Superati i 600 mila casi in Sudafrica, mentre il Peru è lo Stato dell’America Latina con più casi dopo il Brasile, seguito da Messico e Colombia. Aumento dei casi anche in Europa, con la Spagna che fa segnare 407 mila casi positivi, mentre in Italia sono stati superati i 257 mila casi positivi con i dati di ieri sera.