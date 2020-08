Coronavirus, sospetto positivo sul traghetto Barcellona-Genova: persone bloccate a bordo

Ci sarebbe un caso sospetto Covid-19 a bordo del traghetto Majestic della Grandi Navi Veloci, in arrivo a Genova da Barcellona. La nave è arrivata in porto questa mattina, con la persona sospetta di essere positiva che è stata presa in carico dal personale sanitario: verrà effettuato un tampone.

Nel frattempo sono bloccate a bordo 468 persone che stavano rientrando a Genova. La compagnia ha offerto acqua e servizi bar durante le oltre 5 ore nelle quali sono dovute rimanere a bordo. Alle ore 12.30 è arrivato l’ok allo sbarco, ma il tampone ancora non è stato processato e non c’è un esito per la persona con sintomi sospetti.

La Spagna è uno dei paesi in Europa con i maggiori aumenti, in Italia è previsto il tampone obbligatorio all’arrivo.