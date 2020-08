Dyson V10 vs V11: confronto e guida all’acquisto

Negli ultimi mesi sono usciti molti nuovi modelli in commercio per quanto riguarda le scope elettriche senza fili Dyson, uno dei marchi leader del settore. Nessuna delle novità presentate ha però fatto calare le vendite del Dyson V10 e V11, rispettivamente usciti nel 2018 e 2019, considerati ancora oggi dei dispositivi top di gamma per il settore.

Con il passare del tempo ora il Dyson V10 si riesce a trovare ad un prezzo più basso rispetto a quando era appena uscito, come accade con gli smartphone, che si rinnovano ogni anno. Da questo punto di vista per chi si avvicina al mondo delle scope elettriche senza filo il Dyson V10 potrebbe sembrare più conveniente ed economico, mantenendo comunque la sua qualità.

Confronto Dyson V10 e V11

Entrambe queste scope elettriche senza filo hanno un vantaggio a livello costruttivo e sono sviluppate per durare anni, non da cambiare ogni anno come accade con gli smartphone a volte. A livello di design non sono molto differenti, con una differenza a livello cromatico, con il rosso scelto per il Dyson V10 ed il blu per il Dyson V11.

Tabella di comparazione tra il Dyson V10 e V11

Il confronto tra le principali funzionalità del Dyson V10 Cyclone e il Dyson V11 Absolute.

Modello Dyson V11 Absolute Dyson V10 Cyclone Abolute Dimensioni 25 x 26 x 129 cm 25 x 26 x 125 cm Peso 2,97 Kg 2,68 Kg Potenza 545W 525W Display Autonomia 60 minuti (120 minuti con Absolute Pro) 60 minuti Tempo di ricarica 4,5 ore 3,5 ore Modalità Boost, Auto, Eco Boost, Media, Eco

Design

Il design è uno dei punti di forza di Dyson, oltre alla comodità di utilizzo, in questo caso entrambi i modelli non sfigurano e con poche modifiche apportate sul Dyson V11 uscito nel 2019 a distanza di un anno dal suo predecessore.

Su entrambi i modelli c’è la stessa capienza del serbatoio della spazzatura, la stessa testina di pulizia multisuperficie Torque Drive e lo stesso motore elettrico, che raggiunge i 125.000 RPM.

Cambia leggermente la costruzione per quanto riguarda i display, con un’evoluzione sul Dyson V11, che ha un display LCD sul retro del motore, che mostra alcune informazioni utili, come: le performance durante l’utilizzo, l’autonomia, le modalità di aspirazione, la presenza di alcuni oggetti da rimuovere.

Tecnologia

Entrambi i modelli Dyson V10 e Dyson V11 hanno la tecnologia a 14 cicloni concentrici, che permette di aspirare particelle fino a 0,3 micron. Con questo meccanismo è possibile purificare l’aria, visto che le particelle con la forza centrifuga si attaccano al contenitore di raccolta.

Potenza

La potenza dei due modelli è leggermente differente, per quanto riguarda il Dyson V10 il motore è di 525 W, mentre sul Dyson V11 il motore è di 545 W. La turbina può avere fino a 125.000 giri al minuto.

Semplicità di utilizzo

Entrambi i modelli hanno una base che si installa al muro e dove si può riporre la scopa elettrica senza filo al termine delle operazioni di pulizia.

Modalità

Sono tre le modalità per entrambe le scope elettriche senza filo, ma con alcune differenze e cambiamento. Per quanto riguarda il Dyson V10 le tre modalità sono Boost, Eco e Media, mentre per il Dyson V11 sono Boost, Eco ed Auto. Nello sviluppo della nuova V11 è stata tolta la modalità “Media” ed inserita una nuova “Auto”.

La nuova modalità “Auto” riesce a far adattare la spazzola Torque Drive al tipo di pavimento che si sta pulendo, senza dover cambiare gli accessori e riuscendo ad ottimizzare i consumi. La potenza del motore è regolata a seconda della superficie riconosciuta durante le fasi di pulizia.

Capienza del serbatoio

Il serbatoio per lo sporco del Dyson V10 e Dyson V11 è della stessa capacità, con 0,76 litri disponibili per la pulizia. Svuotare il serbatoio risulta semplice con la presenza di un grilletto, che se premuto, fa fuoriuscire lo sporco raccolto e senza dover entrare in contatto con la spazzatura.

Autonomia e ricarica

Una delle migliori funzionalità dei prodotti Dyson è l’autonomia e la comodità di utilizzo, con la presenza di una serie di batterie che consentono di avere notevole tempo con una singola carica, nonostante il motore sia di oltre 500 W.

Tutti i modelli del Dyson V10 garantiscono un’autonomia di 60 minuti a modalità massima, come anche i Dyson V11 ad eccezione del modello V11 Absolute Extra Pro che arriva a 120 minuti. Grazie alla modalità “Auto” il Dyson V11 riesce comunque a gestire meglio la batteria e farla durare di più.

Tempo di ricarica

In questo caso il migliore con tempi più brevi è il Dyson V10, che riesce a caricare le batterie in 3,5 ore, mentre il Dyson V11 impiega 4,5 ore.

Accessori

Gli accessori in dotazione per i Dyson V10 e V11 sono molteplici e dipendono comunque dal modello che si sceglie.

Accessorio multifunzione ad attacco rapido

Stazione di ricarica

Spazzola

Spazzola morbida a rullo

Caricatore

Mini spazzola

Bocchetta a lancia ad attacco rapido

Prezzo

Le differenze di prezzo tra Dyson V10 e Dyson V11 ci sono anche se non sono così evidenti. Il calo di prezzo di listino non è così netto come accade con i dispositivi cellulari, anche per i materiali costruttivi utilizzati. Anche il Dyson V8 ha mantenuto un prezzo ancora oggi simile agli altri due modelli in esame, avendo delle caratteristiche tecniche leggermente inferiori.

Dyson V10 o Dyson V11: conclusioni ed opinioni

Si tratta di due modelli superiori al resto della concorrenza, che si possono confrontare solamente tra di loro, con alcuni sviluppi portati avanti nella versione più recente del Dyson V11 e che andrebbero valutati a seconda delle situazioni.

Chi ha un budget più ridotto può preferire il Dyson V10 che ancora oggi resta una delle migliori scope elettriche senza fili in commercio.

Alcune delle differenze tra i due modelli:

La modalità “Auto” nel Dyson V11, che consente un consumo intelligente a livello energetico, riconoscendo le superfici

Display LCD che offre informazioni aggiuntive sul Dyson V11

Leggero aumento di potenza per il Dyson V11

Domande Frequenti (FAQ) sul Dyson V10 e V11