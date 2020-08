Usa, gli incendi devastano la California

In queste ore stanno andando in scena diversi incendi di grandi proporzioni in California, con migliaia di persone che sono state evacuate per precauzione, mentre i vigili del fuoco stanno lavorando per domare le fiamme. Le temperature hanno raggiunto i 50 gradi in alcune zone della California settentrionale, con il susseguirsi di incendi, alcuni che non sono gestibili dai vigili del fuoco.

Il cielo è diventato rosso in diverse città, con l’aria irrespirabile a causa del fumo. Sono quattro le persone morte a causa degli incendi, mentre oltre 60 mila le persone evacuate dalle loro abitazioni. Nella contea di Napa sono state trovate tre persone senza vita in una casa distrutta dalle fiamme. Anche un pilota di elicottero di rifornimento di acqua è morto in un incidente nella contea di Fresno. Sarebbero 1600 i chilometri quadrati che sarebbero andati in fumo.