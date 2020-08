Coronavirus nel mondo oggi 23 agosto, aumento dei casi in Europa

Continuano gli aumenti a livello mondiale sul coronavirus, con incremento anche in Europa negli ultimi giorni. Crescono i contagiati negli Stati Uniti, che hanno quasi raggiunto i 6 milioni di casi positivi, con 180 mila morti. Sono 3 milioni e mezzo i casi in Brasile, con 114 mila vittime.

Continuano a salire i casi in India, che ha raggiunto i 3 milioni di positivi da Covid-19. Oltre 600 mila casi positivi in Sudafrica, mentre in Messico sono state superate le 60 mila vittime.

In Spagna sono 407 mila i positivi, con poco meno di 29 mila morti, mentre in Italia si sono superati i 258 mila contagiati, dopo il record di nuovi positivi di ieri.