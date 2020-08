Migliori smart tv 32 pollici 2020: confronto e guida all’acquisto

Nonostante il calo delle vendite degli ultimi mesi a causa della crisi da coronavirus, molti produttori hanno continuato a sviluppare le nuove smart tv, con i commercio differenti modelli, dai più economici ai top di gamma. Il modello di smart tv da 32 pollici è uno dei più richiesti e venduti, per le sue dimensioni ridotte ed il prezzo contenuto rispetto ad altre tipologie di televisori.

Questi modelli di televisori smart tv è ideale per chi ha un salotto di dimensioni ridotte o cerca una nuova televisione per la cucina o la camera da letto.

Migliori smart tv 32 pollici

Ci sono diverse marche leader nel settore, tutti i produttori di elettronica sono oramai nel mercato delle smart tv, con diversi modelli e funzionalità. Ecco la lista delle migliori smart tv da 32 pollici prese in esame:

Sharp Aquos LC-32BB5E

LG 32LK6200PLA

Philips 32PFS5803/12

Hisense H32BE5500

Samsung T5370

Di seguito la tabella comparativa tra i modelli:

Modello Sharp Aquos LC-32BB5E LG 32LK6200PLA Philips 32PFS5803/12 Hisense H32BE5500 La nostra scelta Samsung T5370 Dimensioni 73 x 46,9 x 17,3 (cm) 74,2 x 47,2 x 18 (cm) 73.1 x 16.6 x 45 (cm) 73 x 7.3 x 47.8 (cm) 15.05 x 73.74 x 46.54 (cm) Display LED LCD LED LED LED Risoluzione 720p 1080p 1080p 720p 1080p Porte HDMI 3 3 2 2 2 Porte USB 2 2 2 2 1 Potenza Audio 20W 10 W 16W 12W 10W Codifica HEVC HDR Sintonizzatore DVB-T2 Sistema Operativo Aquos Net+ WebOS 4.0 SAPHI VIDAA Tizen Classe Energetica A+ A A+ A A+

Sharp Aquos LC-32BB5E

Uno dei marchi storici di televisori e che produce dei dispositivi di elevata qualità costruttiva. La serie Aquos è considerata una delle migliori in commercio, per la qualità e resa visiva.

Questa smart tv da 32 pollici di Sharp offre delle elevate prestazioni per quanto riguarda il comparto sonoro, con un impianto integrato di Harman Kardon, considerato uno dei migliori marchi in fatto di resa acustica. Presente un sistema DTS True Surround.

Presente la modalità Active Motion, che riesce a rendere più reale le immagini in movimento, sfruttando la CPU integrata. Comoda anche la compatibilità con l’ultimo standard di codifica HEVC e H.265, che consente di avere file video della stessa qualità dei vecchi H.264 ma alla metà delle dimensioni.

PRO Audio Harman Kardon

Codifica HEVC

DTS True Surround CONTRO Risoluzione 720p

LG 32LK6200PLA

LG è uno dei marchi leader nel settore delle smart tv, presente su tutte le dimensioni e con differenti tecnologie, dalle televisioni LCD a quelle al LED.

Questa smart tv da 32 pollici ha una risoluzione Full HD, con il display LED ed uno schermo piatto. Presente la connettività Wi-Fi per il collegamento ad internet.

Non ha la codifica HEVC, ma è compatibile con il sintonizzatore DVB-T2, che entrerà in vigore nei prossimi anni in maniera obbligatoria, come da normativa del governo.

PRO Risoluzione 1080p

Schermo LED CONTRO Non ha la codifica HEVC

Philips 32PFS5803/12

Questa smart tv da 32 pollici di Philips ha tutte le funzionalità base di una televisione di queste dimensioni, dalla risoluzione Full HD al collegamento Wi-Fi ed Ethernet, oltre al display LED.

Può essere acquistato sia per la casa che per l’ufficio, per un utilizzo professionale, con materiali di alta qualità che garantiscono una durata elevata.

Il Philips 32PFS5803/12 ha un design sottile e fa parte della serie 5800. Presente la funzione Pixel Plus HD di Philips che garantisce un miglioramento dell’immagine. Presente la compatibilità con la codifica HEVC.

PRO Risoluzione 1080p

Codifica HEVC

Pixel Plus HD CONTRO Sintonizzatore DVB-T2 assente

Hisense H32BE5500

Hisense è uno dei marchi in ascesa negli ultimi anni per quanto riguarda il settore delle smart tv, con molte offerte e funzionalità ad un prezzo contenuto.

Ha una classe di efficenza A, leggermente inferiore rispetto ai concorrenti. La risoluzione è HD Ready, quindi non Full HD, questo potrebbe essere un unico difetto, che si rivede però nel prezzo, più economico di altri modelli.

Questa smart tv da 32 pollici di Hisense è stata scelta dagli utenti Amazon, con centinaia di recensioni positive ed opinioni soddisfatte dell’acquisto.

Il display è di tecnologia LED, con la presenza del sintonizzatore DVB-T2 / S2 e della codifica HEVC e H.265. Colori e visione di eventi sportivi risultano di alta qualità grazie alle modalità Motion Picture Enhancer.

PRO Codifica HEVC

Sintonizzatore DVB-T2 / S2

Motion Picture Enhancer CONTRO Risoluzione 720p

Classe risparmio energetico A

Samsung T5370

Samsung è uno dei marchi più conosciuti nel settore della tecnologia, con ottimi prodotti in commercio e molta varietà di dispositivi smart tv sul mercato. Per quanto riguarda le smart tv da 32 pollici il modello T5370 di Samsung è uno dei più apprezzati dagli utenti che lo hanno acquistato, con oltre mille recensioni su Amazon.

La classe energetica è A+, quindi superiore rispetto ad alcuni concorrenti, per un risparmio di energia elettrica ancora più elevato, grazie anche alle tecnologie ed al display LED utilizzato.

Presente la modalità HDR, per avere delle immagini ultra-definite, con questa nuova tecnologia che si sta facendo spazio negli ultimi anni.

Il design è sottile, definito da Samsung “slim design”, che può essere utilizzato in qualsiasi stanza ed anche per uso professionale. Presenti tutte le piattaforme streaming: Netflix, Disney+, Prime Video, Now TV e Dazn.

Presente il sintonizzatore DVB-T2 per la nuova normativa sulle televisioni che entrerà in vigore nei prossimi anni, come anche la codifica HEVC.

PRO Risoluzione 1080p

Sintonizzatore DVB-T2

Codifica HEVC

Tecnologia HDR CONTRO Nulla da segnalare

Smart tv 32 pollici più venduti

Smart tv 32 pollici Samsung

Smart tv 32 pollici LG

Smart tv 32 pollici Sony

TV 32 pollici Philips

Consigli e opinioni su Smart TV da 32 pollici

Ci sono molti fattori da considerare nell’acquisto di una smart tv da 32 pollici, a partire dalle dimensioni e dal luogo nel quale andrà posizionata.

Dimensioni TV 32 pollici

Le dimensioni di un televisore 32 pollici può variare a seconda del produttore, viste le differenze nelle cornici e negli stand per la tenuta dalla tv. Ogni produttore ha dimensioni leggermente differenti a seconda del modello di tv, anche se restano televisori 32”.

I modelli più sottili avranno delle dimensioni più ridotte, ma si parla comunque di millimetri, con una dimensione standard per le tv da 32” che si può riassumere così:

Altezza: 40 centimetri

Larghezza: 72 centimetri

Diagonale: 80 centimenti

Profondità: 7 centimetri

Tecnologia LED e LCD: quale differenza?

Le televisioni smart tv in commercio si dividono in tecnologia LED e LCD, le quali sono differenti tra loro, con quella LCD che risulta più datata e nel settore da molti anni. Hanno in comune la modalità di retroilluminazione, che è simile in entrambi i casi, a differenza degli OLED, molto più costosi e che hanno performance diverse.

Nel caso dei display LCD, le smart tv sono retroilluminate con luci a fluorescenza, mentre gli schermi LED sono retroilluminati con dei LED.

Gli schermi LED sono i più recenti, non soffrono delle problematiche a lungo andare degli LCD e solitamente hanno pannelli più sottili, con dimensioni quindi ridotte.

La posizione della TV 32”

Il fattore legato alla risoluzione influisce sul posizionamento della smart tv nel vostro ambiente casalingo, o professionale nel caso di utilizzo in ufficio. Al cambiare della risoluzione cambia anche la distanza da tenere per avere una corretta visione.

Risoluzione Display

Ci sono varie risoluzioni in commercio, con quella dal miglior rapporto qualità prezzo che è ad oggi la Full HD, che riesce a mantenere un buon impatto visivo con dei prezzi contenuti.

Altri televisori hanno risoluzioni HD Ready, leggermente inferiori, oppure gli ultimi top di gamma sono venduti con risoluzione 4K.

HD Ready: una risoluzione 720p, che consente una visione di qualità con numero di pixel 1366 x 768. Può essere una scelta legata al passato, visto che appartiene ai primi modelli di TV con alta risoluzione.

una risoluzione 720p, che consente una visione di qualità con numero di pixel 1366 x 768. Può essere una scelta legata al passato, visto che appartiene ai primi modelli di TV con alta risoluzione. Full HD : una risoluzione 1080p, con alta qualità di visione ed un buon prezzo dei modelli. Una scelta consigliata per chi ha un budget da spendere al meglio.

: una risoluzione 1080p, con alta qualità di visione ed un buon prezzo dei modelli. Una scelta consigliata per chi ha un budget da spendere al meglio. 4K: riguarda i modelli top di gamma ed è un mercato in crescita. Ha un numero di pixel di 4096 x 2160, il doppio di un Full HD.

Distanza dalla TV

Una delle domande più frequenti è la giusta distanza dalla propria smart tv, con gli ambienti casalinghi che sono vari e che dunque non hanno le stesse dimensioni. La distanza da tenere dipende dalla risoluzione e dalla grandezza della diagonale.

All’aumentare della diagonale aumenta anche la distanza consigliata dalla TV, tenendo conto anche della risoluzione. Inoltre all’aumentare della risoluzione diminuisce la distanza consigliata, per riuscire a vedere tutti i dettagli.

Per esempio una risoluzione 4K con uno schermo da 65 pollici ha una distanza consigliata a 1,2 metri. Una TV 32” Full HD invece avrebbe una distanza di visione da 1,8 metri.

Smart TV 32 pollici: prezzi

Per quanto riguarda il mercato dei televisori 32 pollici la fascia di prezzo può variare dai 190 euro ai 300 euro. Un prezzo più contenuto rispetto ai modelli top di gamma con una diagonale maggiore e che dipendono dalle caratteristiche delle tv.

I modelli di smart tv da 32 pollici più economici si trovano anche intorno ai 150 euro, ma con delle caratteristiche tecniche inferiori.

Domande Frequenti (FAQ) – Smart TV