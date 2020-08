Migranti, Musumeci: “Chiudo gli hotspot e i centri accoglienza della Sicilia”

Il governatore della Sicilia, Nello Musumeci, ha annunciato alcune misure nei confronti delle strutture per migranti che da alcune settimane sono al centro delle polemiche, per la presenza di un numero di persone ben oltre la capienza e per la gestione del Covid-19 con alcuni tentativi di fuga. La richiesta al governo di Musumeci è di un “ponte aereo” per liberare la Sicilia dalle strutture “a partire da Lampedusa”.

Nei giorni scorsi altri sindaci del PD e del M5S avevano detto no allo sbarco della nave-quarantena. Il presidente della Regione Sicilia critica l’Europa: “Fa finta di niente ed il governo nazionale ha deciso di non chiudere i porti”.

“A Roma impugnino la mia ordinanza, abbiamo avuto fin troppo rispetto istituzionale su questa emergenza. Sono arrivati solo silenzi”, ha dichiarato Musumeci.

Soddisfazione del leader della Lega, Matteo Salvini: “Bravo il governatore della Sicilia, che ha detto basta all’arrivo di immigrati”.