MotoGP, Gran Premio di Stiria sospeso: Vinales senza freni costretto a lanciarsi dalla moto. Vittoria di Oliveira

La gara per il Gran Premio di Stiria è sospeso, in seguito ad un pauroso incidente di Maverick Vinales, che è rimasto senza freni a 260 chilometri orari, costretto a lanciarsi dalla moto per non avere conseguenze peggiori.

Il pilota Yamaha si è lanciato in pieno rettilineo, quando mancavano 12 giri alla fine. Imposta la bandiera rossa, la gara ripartirà dal rettilineo, con un cambiamento anche per quanto riguarda le gomme.

Vittoria per Miguel Oliveira nella ripartenza di 12 giri, che riesce a sopravanzare all’ultima curva Miller ed Espargaro, che erano in lotta per il primo posto e si sono ostacolati.