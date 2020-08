Pagamento Pensioni di settembre 2020: ufficiale anticipo scaglionato dal 26 agosto

Mancava la conferma da parte dell’Inps, che ogni mese deve comunicare le eventuali variazioni nel giorno di erogazione delle pensioni per i cittadini, solitamente previste per i primi del mese. A causa del Covid-19 da alcuni mesi le pensioni sono anticipate di qualche giorno, per permettere una consegna scaglionata degli assegni mensili a chi si reca in posta. Anche lo scorso mese si era attesa la stessa comunicazione da parte dell’Inps.

Pagamenti pensioni di settembre 2020

Per quanto riguarda il mese di settembre 2020 il paamento sarà scaglionato a seconda del cognome, per evitare assembramenti di persone. L’Inps ne ha dato conferma con un comunicato ufficiale sul suo sito, ponendo fine ad ogni dubbio che oramai va avanti da alcuni mesi, visto che in assenza di circolare l’erogazione partirebbe dal primo giorno lavorativo del mese successivo.

Il calendario dell’anticipo delle pensioni di settembre: si parte il 26 agosto

Inizierà il 26 agosto l’erogazione delle pensioni anticipate per settembre: “Le misure di sicurezza in merito all’erogazione delle pensioni sono state estese al mese di settembre”. Con il calendario che è fornito direttamente dall’Inps:

A-B mercoledì 26 agosto

C-D giovedì 27 agosto

E-K venerdì 28 agosto

L-O sabato 29 agosto

P-R lunedì 31 agosto

S-Z martedì 1 settembre

Questo vale per chi deve ritirare contanti direttamente allo sportello, mentre i possessori di Libretto di Risparmio, Conto BancoPosta, Postepay Evolution, Postamat e Carta Libretto potranno prelevare l’assegno della pensione di settembre direttamente dagli ATM sul territorio italiano dalla mattina del 26 agosto, senza andare alle poste.