Sinisa Mihajlovic è positivo al coronavirus. “Asintomatico”, previste due settimane di isolamento

Il tecnico del Bologna, Sinisa Mihajlovic, è risultato positivo al Covid-19 nella giornata di venerdì, quando è tornato a Bologna per prendere parte al ritiro, dopo aver passato le vacanze in Sardegna. Il tampone è stato effettuato dal club, che ha reso noto il risultato: “Il tecnico è asintomatico, resterà in isolamento per le prossime due settimane”.

Secondo quanto riferito l’allenatore del Bologna era tornato dalle vacanze in Sardegna. Poco più di un anno fa aveva annunciato di essere malato di leucemia, per poi prendere parte alle cure del caso, con annesso trapianto di midollo lo scorso ottobre. Il tecnico era tornato in panchina in fase pre-Covid.