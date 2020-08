Spagna, arrestati due italiani per violenza sessuale su due ragazze

Le accuse sono di droga e violenza sessuale, quelle che i Mossos d’Esquadra, la polizia catalana, ha emesso nei confronti di due turisti italiani. Secondo quanto riferito dagli agenti i due, entrambi di 23 anni, avrebbero prima drogato e poi stuprato due ragazze a Barcellona. I fatti sarebbero avvenuto il giorno dopo Ferragosto, mentre gli arresti sono stati effettuati giovedì.

Le due ragazze sarebbero state approcciate in un locale a Barcellona, per poi ritrovarsi la mattina seguente a casa stordite, senza riuscire a ricordare cosa fosse accaduto. Entrambe hanno riportato di aver passato la notte nude in un appartamento di Barcellona, con i due ragazzi che avrebbero approfittato del loro stato di impotenza e smarrimento.

Si sono recate successivamente in ospedale, dove è risultato che avevano assunto un farmaco contentente benzodiazepine, che ha effetti sedativi.