Amatrice, quattro anni dalla scossa. Mattarella: “Ricostruzione ancora incompiuta”

Oggi sono quattro anni dal sisma del centro Italia del 24 agosto 2016, che fece molti danni nella città di Amatrice e le altre nella zona. Il capo dello Stato ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla situazione legata alla ricostruzione: “Nonostante gli sforzi, la ricostruzione è ancora incompiuta e deve procedere tra le molte difficoltà burocratiche. Bisogna considerare prioritaria la sorte dei cittadini in difficoltà e colpiti da calamità naturali”, queste le parole di Sergio Mattarella.

Le opposizioni criticano il governo per i quattro anni passati e con molte macerie che non sono state rimosse. Oggi la commemorazione delle vittime, alla presenza di Giovanni Legnini, commissario straordinario dal febbraio 2020 per volere del Governo Conte, che ha assicurato nuovi metodi innovativi per la ricostruzione. Legnini aveva perso le elezioni regionali nel 2019 e si è successivamente dimesso da consigliere regionale.