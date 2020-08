Champions, Bayern Monaco campione per la sesta volta: battuto 1-0 il PSG

Il Bayern Monaco ha conquistato la sua sesta Champion’s League con la vittoria per 1-0 contro il Paris Saint German, per mano di Kinsley Coman, prodotto del vivaio della squadra francese. Il sogno del club francese, alla sua prima finale di Champions, si è interrotto al 14esimo del secondo tempo, quando Coman è riuscito a colpire di testa un cross di Kimmich ed indirizzare la gara.

Sesto titolo per il Bayern Monaco dopo quelli del 1974, 1975, 1976, 2001 e 2013. Inoltre la squadra di Flick raggiunge anche un altro record: 11 vittorie su 11 nella competizione, nessuno ci era mai riuscito.

Una vittoria anche dell’allenatore Flick, che a novembre dello scorso anno era arrivato per sostituire in corsa Nino Kovac, a causa delle prestazioni non esaltanti.