Coronavirus, al via la sperimentazione sul vaccino italiano di ReiThera

Oggi inizia la sperimentazione sul vaccino italiano dell’azienda ReiThera. Sono 90 le persone volontarie che questa mattina riceveranno il vaccino da coronavirus, con la sperimentazione che è guidata dall’Istituto Spallanzani di Roma.

Il primo volontario è residente a Roma ed ha 50 anni: “Credo nella scienza italiana”, ha dichiarato il volontario, che non ha rilasciato le sue generalità, spiegando che dovrà andare per lavoro nel Golfo Persico. Questa dovrebbe essere la prima fase della sperimentazione, come accaduto con altri istituti stranieri, che hanno iniziato la fase 1 con pochi volontari, per poi arrivare, se i test saranno superati, ad una fase 2-3 con un numero maggiore di casi.

L’azienda ha comunicato che conta di finire questa sperimentazione entro la fine del 2020, “per avere il vaccino entro la prossima primavera su base commerciale”.

I candidati per la prima fase di sperimentazione sono stati scelti tra quelli in perfetta salute. Saranno sottoposti a test per valutare eventuali test collaterali.

L’Italia ha comprato 400 milioni di dosi nelle ultime settimane dalla multinazionale AstraZeneca, considerata quella più avanti con lo sviluppo del vaccino, grazie anche ad una collaborazione con l’università di Oxford. Sono stati dati 5 milioni dalla Regione Lazio per le sperimentazioni.