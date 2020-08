Coronavirus, Bollettino Protezione Civile 24 agosto: altri 953 casi positivi, ma quasi la metà dei tamponi di ieri

I dati di oggi 24 agosto sul coronavirus in Italia sono stati forniti dalla Protezione Civile via web. I dati dei giorni scorsi hanno mostrato un aumento del numero dei contagi, che hanno superato i mille casi negli ultimi giorni (qui i dati di ieri). Nel periodo di weekend solitamente c’è una mancanza di personale per elaborazione che fa calare i test effettuati e di conseguenza anche i nuovi casi positivi.

Oggi sono leggermente in calo i casi positivi, con 953 contagiati accertati nelle ultime 24 ore, anche se il numero di tamponi effettuato è di 45 mila, contro i 67 mila di ieri ed i 77 mila di due giorni fa. Il numero dei decessi è di 4 unità, mentre le terapie intensive calano di 4 unità.

Bollettino Protezione Civile 24 agosto

I dati sul Covid-19: