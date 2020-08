Coronavirus, boom in Campania. De Luca: “Su 138 positivi, 134 sono asintomatici”

Il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, ha dato un aggiornameto sui dati da coronavirus, che sono arrivati ai loro massimi per la regione. Il dato è stato comunicato da De Luca in conferenza stampa: “I nuovi positivi sono 138, confermando l’importanza dei controlli obbligatori a chi rientra. Ma a questo numero corrispondono pochi ricoveri ospedalieri. In maggioranza si tratta di ragazzi o giovani asintomatici”.

“Rinnovo l’appello alla mssima responsabilità dei cittadini”, ha concluso De Luca. Inoltre è stato comunicato di segnalarsi alle Asl in caso di rientro da fuori regione.