Kim Jong-un sarebbe in coma, i poteri alla sorella

Secondo quanto riportato dalla stampa sudcoreana il leader nordcoreano Kim Jong-un sarebbe in coma dopo aver passato i suoi poteri alla sorella. Dalle fonti sudcoreane sono convinti che la successione non è stata ancora completata, quindi non sarebbe morto, e la sorella Kim Yo-jong non sarebbe ancora con pieni poteri.

Nei giorni scorsi era già stato comunicato come il dittatore avesse passato alcuni poteri alla sorella, ufficialmente per “diminuire lo stress”.

Da parte di Seul ancora non ci sono informazioni certe, con il passaggio di consegne che potrebbe non essere legato allo stato di salute di Kim Jong-un. Già nel mese di aprile era stata comunicata la morte del leader nordcoreano, poi smentita da lui stesso in un’apparizione pubblica dopo settimane.