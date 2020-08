Navalny, Berlino ritiene probabile l’avvelenamento

Berlino ha dato le prime informazioni a riguardo di Alexei Navalny, portato in Germania nei giorni scorsi dopo che era stato ricoverato in Russia durante un volo per Mosca. Ora è sotto protezione dell’Anticrimine federale tedesco BKA, come confermato dal portavoce della cancelliera tedesca Angela Merkel, Steffen Seibert. Proprio il portavoce non ha escluso l’avvelenamento e in base a questo è stato scelto di coinvolgere l’Anticrimine: “Si tratta di una decisione fondata e legittima”, ha dichiarato in conferenza stampa Seibert.

Il governo tedesco ha chiesto trasparenza sul caso Navalny, con il coinvolgimento di tutte le cariche dello Stato: la Merkel aveva sentito il presidente russo Vladimir Putin per il trasferimento ed il capo dello Stato tedesco aveva effettuato un discorso pubblico nelle ore del trasferimento.