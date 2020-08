Scuola, iniziano i test sierologici volontari per docenti e personale ATA

Iniziano i test sierologici in tutte le Regioni per il personale ATA ed i docenti degli istituti scolastici. Si tratta di test su base volontaria e che non hanno la stessa efficacia del tampone, con delle problematiche sugli esiti che li rendono leggermente meno precisi, nonostante siano comunque utilizzati anche per i rilevamenti giornalieri.

A disposizione ci sono due milioni di test, che si potranno effettuare su base volontaria e dovranno concludersi una settimana prima dell’inizio dell’anno scolastico 2020/2021. Se il test sierologico dovesse dare esito positivo si farà il tampone.

Le famiglie dal punto di vista didattico sono già impegnate con l’acquisto di libri scolastici per il nuovo anno scolastico 2020/2021, con un boom di acquisti di libri di testo su Amazon ed altre piattaforme digitali.

Alcuni dubbi sul test

I sindacati dei medici di famiglia hanno chiesto degli spazi dotati di strumentazione per fare i test. Secondo l’ordinanza si obbligano i medici di medicina generale ad effettuare i test, una norma che non è piaciuta ai sindacati: “Un errore serio”.