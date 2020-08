Spread Btp-Bund oggi 24 agosto: stabile intorno ai 149 punti base

Lo spread di oggi 24 agosto ha aperto in maniera stabile a 149 punti base, in linea con i valori della scorsa settimana. Non si è mosso il rendimento dei titoli di Stato, che rimane allo 0,98%, stesso livello di venerdì. Da alcune settimane lo spread dell’Italia si è stabilizzato intorno ai 150 punti base ed un rendimento sull’1%.

Spread Europei

Spread Valore VAR Rendimento Italia 148,1 -2,24% 0,984 Austria 17,8 -0,47% -0,32 Belgio 26,8 0,87% -0,229 Finlandia 23,4 1,79% -0,138 Francia 29,9 -1,02% -0,198 Grecia 157,9 -1,23% 1,081 Irlanda 33,6 -6,62% -0,161 Lituania 68 -19,29% 0,283 Malta 93,7 -3,44% 0,421 Paesi Bassi 12,5 1,85% -0,372 Portogallo 82,8 -4,06% 0,331 Slovacchia 19,8 -59,31% -0,3 Slovenia 44 -103,57% -0,057 Spagna 79,6 -0,33% 0,299

Lo spread della Grecia è stabile sui 157 punti base, con il rendimento sull’1,08%. I rendimenti di Austria, Belgio, Francia, Irlanda e Paesi Bassi rimangono negativi.