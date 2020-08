Trump autorizza l’uso del plasma per la cura del Covid-19

Donald Trump ha autorizzato l’utilizzo del plasma delle persone guarite per curare i malati di Covid-19. A poche ore dall’inizio della convention repubblicana a Charlotte, il presidente Trump ha voluto formalizzare la cura al plasma, dopo l’arrivo dell’autorizzazione della “Food and Drug Administration” per il suo utilizzo in larga scala. Trump invita i positivi al coronavirus che sono guariti a donare il plasma.

Inoltre Donald Trump potrebbe consentire l’utilizzo del vaccino sperimentale prima delle elezioni del prossimo 3 novembre. Secondo i sondaggi è molto indietro rispetto a Biden e per questo cerca di ottenere dei risultati sul Covid-19, che al momento vedono gli Stati Uniti come il Paese più colpito, sia in termini di contagiati, sia di morti totali, arrivate a 180 mila.