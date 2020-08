Università, linee guida: riaperture al 50%. Prenotazione dei posti in aula

Ci sono le prime linee guida per le università in merito alle norme anti-coronavirus da mantenere. Ci sarà una prenotazione per andare a lezione, per non superare il numero fissato ed in grado di far mantenere le distante. Chi non potrà accedere al posto potrà seguire la lezione da casa. Le aule avranno una capienza pari alla metà, con l’obbligo della mascherina.

Si tornerà in aula, ma con alcuni cambiamenti che dovranno adottare tutti gli atenei. Infatti non tutti potrebbero essere pronti a fornire le lezioni in streaming agli studenti che non riescono ad accedere alle aule.

Il tracking dei contagiati sarà gestito dalle Asl, insieme ai coordinatori Covid delle università. Le distanze dovranno essere di un metro, con le aule riempite del 50%, saranno indicati i posti dove sarà possibile sedersi. Ogni giorno le aule andranno sanificate. Vietati gli assembramenti negli spazi comuni.