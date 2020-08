Silvio Berlusconi è negativo al tampone da coronavirus, dopo aver effettuato un doppio test. La nota di Forza Italia comunica che “l’ex premier gode di ottima salute”, in seguito alle speculazione per quanto riguarda l’incontro con Flavio Briatore, ricoverato al San Raffaele per Covid-19.

I due si erano incontrati nella villa del leader di Forza Italia in Sardegna lo scorso 12 agosto, per questo è stato effettuato il tampone da coronavirus.