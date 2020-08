Coronavirus, 182 casi positivi nello stabilimento Aia. Nessuno stop: “A rischio abbattimento animali”

Sono stati rilevati 181 casi positivi su un totale di 700 addetti tra dipendenti e fornitori a Treviso, complessivamente sono stati effettuati 560 tamponi. Le persone che sono state trovate positive sono asintomatiche e dovranno rimanere in quarantena. I casi sono stati accertati nello stabilimento Aia di Vazzola, in provincia di Treviso. Insieme alle organizzazioni sindacali si è deciso come procedere per quanto riguarda il focolaio da Covid-19.

Impossibile lo stop della produzione

La produzione sarà ridotta del 50%, ma è stata stabilita la sua prosecuzione, nonostante si fosse ipotizzata una chiusura dell’impianto. Se si interrompesse l’attività di macellazione, l’azienda dovrebbe abbattere 1,5 milioni di polli, un evento che avrebbe delle complicanze anche dal lato sanitario.