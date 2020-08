Francia, 100 nudisti positivi al Covid-19 in un resort naturista

In Francia si è sviluppato un focolaio in un resort frequentato da nudisti, con 100 persone che sono state trovate positive al villaggio Cap d’Adge, nel sud del Paese. Sono stati effettuati altri 300 test su altre persone che erano nel resort, per verificare altri casi di positività.

Secondo le autorità francesi la scorsa settimana sono stati effettuati 800 test nella zona, con gli esiti che hanno mostrato come il 30% era positivo ed arrivava dal resort di Cap d’Adge. “Stiamo aspettando 310 test effettuati venerdì”, fanno sapere le autorità regionali.

La Francia è uno dei Paesi europei con più casi accertati da coronavirus nelle ultime settimane, con quasi 5 mila casi nelle ultime 24 ore. È anche uno dei Paesi che svolge più tamponi, circa 700 mila alla settimana.