Migranti, Musumeci: “Si svuota l’hotspot. Alzare la voce serve”

Il presidente della Regione Sicilia, Nello Musumeci, ha rilasciato alcune dichiarazioni in seguito allo scontro con il Governo ed il Viminale per la questione legata agli hotspot ed ai centri di accoglienza. Sono stati trasferiti 62 migranti positivi al Covid-19 che erano all’hostpost di Pozzallo, in provincia di Ragusa. Lo ha comunicato il sindaco della città, Roberto Ammatuna: “Grazie ad una collaborazione con il ministero dell’Interno e la prefettura, i migranti positivi vengono trasferiti. La mia preoccupazione è sempre stata in questo ambito. Ringrazio il ministero dell’Interno”, questa la posizione del sindaco.

Musumeci soddisfatto per i trasferimenti

Il governatore della Sicilia si è detto soddisfatto per il trasferimento dall’hotspot di Pozzallo: “Apprendo che si è iniziato a svuotare l’hotspot di Pozzallo. Alzare la voce a tutela della salute, porta dei risultati. Vedremo se verrà ristabilità la legalità”, queste le parole riportate sui social network.