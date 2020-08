Navalny, confermato avvelentamento. Ipotesi di danni permanenti. Chieste indagini alla Russia

L’attivista ed oppositore del Cremlino, Alexei Navalny, potrebbe restare con danni permanenti a seguito dell’avvelenamento avvenuto in Russia, accertato nelle ultime ore dai medici tedeschi. Ora si trova nell’ospedale “La Charitè” in Germania, dopo essere stato trasferito nei giorni scorsi, non senza difficoltà.

La sostanza con la quale sarebbe stato avvelenato è appartenente al gruppo di “inibitori da colinesterasi”. Uno di questo inibitori è il Novachok, un gas nervino di produzione russa.

Il ministro degli Esteri tedesco, Heiko Maas, insieme alla cancelliera Angela Merkel, hanno chiesto alla Russia dei chiarimenti “in piena trasparenza”. Nel comunicato si legge che “i responsabili devono essere indagati per l’avvelenamento”.

Al momento l’attivista russo è curato con l’atropina, ma le indagini vanno avanti per capire come è avvenuto l’avvelenamento. Il gas nervino è stato già utilizzato nel caso dell’attentato contro l’ex agente russo Sergej Skripal, che fu avvelenato a Londra insieme alla figlia nel 2018.