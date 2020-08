Usa 2020, inizia la convention repubblicana. Trump: “I dem vogliono rubare milioni di voti”

È iniziata ieri la convention repubblicana, con la nomination del presidente uscente Donald Trump che è attesa nei prossimi giorni, nella giornata di giovedì, quando si concluderà l’evento. I democratici hanno già tenuto la loro convention, formalizzando la candidatura di Biden-Harris.

Parleranno i membri della famiglia di Trump, per ricordare che il presidente vuole essere eletto per il secondo mandato, ma anche promuovere una “dinastia”, come spesso accaduto con altri presidenti.

I repubblicani rivendicano l’operato contro Corea, Iran, e Isis, oltre ai rapporti con Israele: “Trump ha fatto quello che Obama e Biden si sono rifiutati di fare”.

“Non siamo razzisti”

Slogan anche contro i temi di attualità, che accusano una parte di repubblicani di non prendere posizione contro il razzismo. Dalla convention è arrivata la critica a questa affermazione, spiegando come i repubblicani “non siano razzisti”.