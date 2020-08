Il noto atleta giamaicano, Usain Bolt, è positivo al coronavirus, come comunicato da lui stesso nella serata di ieri e dai media del Paese. Bolt ha 34 anni e detiene il record mondiale dei 100 e 200 metri, oltre alla staffetta 4100 metri.

“Mi sono svegliato e sui social network ho scoperto di essere positivo al Covid-19. Ho fatto il test sabato, sarò in isolamento. Non ho sintomi, ma sono in quarantena ed attendo di sapere come procedere. L’importante è stare al sicuro”, queste le parole di Bolt sui social network.