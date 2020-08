Clamoroso Messi, fax per la rescissione: “Vado via gratis”. Il Barcellona vuole 700 milioni

Il fuoriclasse argentino Lionel Messi lascerà il Barcellona in questa sessione di mercato. Lo ha annunciato al club con un fax nella serata di ieri ed ha già fatto sapere che non si presenterà agli allenamenti per il ritiro. Una presa di posizione netta da parte del sei volte Pallone d’Oro, che dovrà andare allo scontro con il Barcellona, che non è d’accordo sulla cessione gratis di Messi.

Secondo la società la clausola a cui fa riferimento è scaduta, serviva per svincolarsi a parametro zero a fine stagione, ma scadeva il 10 giugno: “La clausola è scaduta quindi Messi non se ne può avvalere”. Questo apre ad uno scontro giudiziario tra il Barcellona e Messi, che ora vorrebbe essere lasciato libero a parametro zero.

La situazione sarebbe cambiata dopo la sonora sconfitta in Champions per 8-2 contro il Bayern Monaco. Il confronto con il nuovo allenatore Koeman non sarebbe andato a buon fine.

Il Barcellona vuole 700 milioni

La richiesta è di 700 milioni di euro, secondo il contratto in scadenza nel 2021 e che aveva una rescissione a quella cifra. Secondo i legali di Messi visto lo stop per il coronavirus sarebbe ancora possibile attivare la clausola per liberarsi a parametro zero.