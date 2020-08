Coronavirus, Briatore: “Problemi alla prostata. Positivo? Può darsi”

Sta diventando un mistero la situazione sanitaria legata a Flavio Briatore, patron del Billionaire, che nella giornata di ieri era finito nel centro delle cronache per la sua positività al coronavirus, come riportato dal settimanale L’Espresso. Le sue condizioni erano riportate come “serie”, mentre successivamente una nota del San Raffaele, dove è ricoverato Briatore, ha smentito questa notizia, parlando di “condizioni stabili”.

“Ho avuto una forte prostatite, domenica sera sono andato al San Raffaele e mi hanno ricoverato”, queste le parole di Briatore, che torna a parlare per spiegare la sua condizione, ma con un dubbio riguardo la positività al Covid-19. “Intanto che ero qui mi hanno fatto il tampone ed ancora non so se sono positivo. Con la situazione in Sardegna può darsi che lo sia. Mi sento bene”, ha dichiarato Briatore.

Dopo la fuga di notizie l’imprenditore ha chiamato la redazione del Corriere della Sera ed ha dato maggiori informazioni sulla sua condizione.