Coronavirus, le nuove regole per gli scuolabus: nessun distanziamento, solo misurazione febbre

Le nuove linee guida del ministero dei Trasporti in merito agli scuolabus tolgono il distanziamento obbligatorio a bordo, mentre introducono la misurazione della febbre a casa. Inoltre rimane il divieto per le persone con febbre o entrate in contatto con persone positive di salire a bordo.

La capienza massima è raggiungibile per solo 15 minuti, come da normativa del Mit, per evitare il proliferare dei contatti. A bordo ci sarà un marker segnaposto per far sedere gli alunni distanziati, almeno finché non si riempirà lo scuolabus.

Verso il nuovo anno scolastico 2020/2021

Nelle ultime settimane la scuola è stata al centro del dibattito, a partire dai banchi singoli, dei quali ancora non si conoscono i dettagli, per passare ai test ai docenti, al momento in corso.

Le famiglie intanto stanno procedendo con l’acquisto dei libri di testo, il Miur ha pubblicato la lista ufficiale il mese scorso ed ora è possibile acquistare i libri scolastici per l’anno 2020/2021 su Amazon o su altre piattaforme. Rispetto al passato c’è stato un boom di acquisti online, per la semplicità di utilizzo rispetto agli anni scorsi, con la ricerca integrata per istituto e classe, se scuole elementari, medie o superiori.