Egitto, arrestato italiano di 27 anni di Gela al Cairo

Un italiano di Gela di 27 anni è stato arrestato all’aeroporto de Il Cairo dopo essere atterrato con un volo dalla Spagna. Il nome del ragazzo è Calogero Nikolas Valenza, risiede a Barcellona e l’arresto è stato effettuato domenica scorsa.

La famiglia ha ricevuto la notizia qualche ora fa, dopo che era stata messa al corrente la Farnesina. Da quattro anni il ragazzo vive in Spagna. Alla madre aveva detto che si sarebbe recato in Egitto per incontrare un’amica, poi nella giornata di domenica si sono interrotte le comunicazioni, per poi arrivare alla presa in carico della polizia egiziana. L’arresto sarebbe avvenuto per “accertamenti”.