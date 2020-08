Fibra unica, più vicino l’accordo Tim-Kkr

L’accordo per la fibra unica sembrerebbe più vicino, con Tim che sarebbe vicina alla creazione di una rete unica. In Borsa il titolo di Tim ha avuto uno slancio positivo di oltre cinque punti percentuali. Inoltre il fondo degli Stati Uniti Kkr sarebbe vicino all’accordo per avere una quota di minoranza nella rete secondaria di Tim.

Questo passaggio potrebbe portare alla rete unica che nascerebbe con Open Fiber, con la partecipazione di Cdp. Il prossimo consiglio di amministrazione del 31 agosto potrebbe dare maggiori risposte. Cassa depositi e prestiti ha il 50% delle quote di Open Fiber, resta dunque centrale nell’operazione.

Ad oggi il Governo non dovrebbe bloccare l’operazione, che poi dovrà essere vagliata anche dai vertici europei per la concorrenza. Il 31 agosto potrebbe arrivare il via libera di Tim al fondo Kkr in Fibercop, dove potrebbe entrare anche Cdp e Fastweb.