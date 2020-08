Ocse, crollo del Pil italiano nel secondo trimestre: -12,4%

L’OCSE ha pubblicato il rapporto trimestrale sull’economia, con un crollo del Pil a livello globale del 9,8% a partire da marzo 2020. Queste stime sono provvisorie, ma si tratta comunque del peggior andamento del Pil nella storia, superiore anche alla crisi del 2009, quando il Pil mondiale era calato del 2,3%.

Le principali economie mondiali

Il Pil è calato del 20,4% nel Regno Unito, il risultato peggiore in Europa, considerando che in Francia è diminuito del 13,8% ed in Italia del 12,4%. Per la Germania il Pil è calato con un -9,7%, ma nel primo trimestre aveva perso solo due punti percentuali, contro il -5,9% della Francia ed il -5,4% dell’Italia.

Calo anche per il Canada, con un Pil al -12% per il secondo trimestre. Negli Stati Uniti il calo del Pil è stato del -9,5%, dopo il -1,3% del primo trimestre.

Il Giappone, che ha chiuso in lockdown molto poco ha avuto una contrazione del Pil del 7,8%, mentre nel primo trimestre aveva perso lo 0,6%.