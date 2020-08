PlayStation Network down oggi 26 agosto 2020: impossibile accedere da ogni piattaforma

Il PlayStation Network è down oggi 26 agosto, come confermato da molti utenti che non riescono ad accedere al PSN e giocare online con la PS4. Sono molti i giochi multiplayer che ogni giorni ospitano migliaia di giocatori, da Fortnite, FIFA 2020 ed Apex Legends. Ancora non è chiaro cosa sia accaduto al sistema e non ci sono state spiegazioni ufficiali da parte di Sony, che gestisce il PlayStation Network.

Per gli utenti risulta impossibile fare login ed accedere al proprio account, compreso il gioco online.

PlayStation Network down 26 agosto: le possibili cause

Non sembra essere un problema di connessione con gli operatori telefonici, visto che la portata del problema è a livello globale, con utenti di tutto il mondo che lamentano disservizi. Impossibile anche avere delle chat di gruppo sul profilo della PS4.

Sony tramite Twitter ha dato un “tool” per poter accedere al PlayStation Network in un altro modo.