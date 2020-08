Scuola, vertice Governo-Regioni. Accordo ancora da raggiungere.

C’è stata molta discussione sulla scuola nelle ultime settimane, con l’avvicinarsi dell’inizio dell’anno scolastico 2020/2021, che sarà un test per il governo, dopo le preparazioni effettuate in merito alle norme anti-covid.

I governatori hanno chiesto chiarimenti sulla capienza delle aule, sulle quali ancora non è chiaro come si procederà, visto gli spazi esigui di alcune classi. Lo ha detto il presidente della Conferenza delle Regioni, Stefano Bonaccini: “Bisogna chiarire i limiti di capienza o c’è il caos”.

Inoltre c’è il tema dei trasporti, con la capienza richiesta dal Comitato tecnico-scientifico al 50% molti alunni rischierebbero di rimanere a piedi.

Intanto le famiglie stanno iniziando ad acquistare i libri scolastici per l’anno 2020/2021 su Amazon e le altre piattaforme, dopo la pubblicazione delle liste dei libri di testo da parte del ministero dell’Istruzione il mese scorso.

In arrivo i banchi

Il commissario per gli approvviggionamenti ha fatto sapere che i banchi arriveranno dalla giornata di venerdì. La gara per i banchi è scaduta dieci giorni fa circa, ancora non è chiaro come si è proceduto per la produzione, considerando che in dieci giorni è difficile realizzare un banco singolo per soddisfare tutte le richieste. Non sono stati resi noti gli accordi per le gare “dirette”, con il leader della Lega, Matteo Salvini, che aveva lanciato la polemica su “banchi proveniente dalla Cina”, affermazione alla quale il governo non ha risposto.