Sondaggi elettorali regionali Campania, De Luca vicino al 60% dei consensi

Secondo i sondaggi elettorali per le elezioni regionali in Campania realizzati da Winpoll per il Sole 24 Ore, l’attuale governatore Vincenzo De Luca sarebbe riconfermato con il 58% dei consensi. Giudizi positivi che arrivano anche dal centrodestra, per questo il vantaggio sul candidato Caldoro è di circa 30 punti.

Una distanza che appare incolmabile in meno di due settimane, con le elezioni previste per il prossimo 20-21 settembre.