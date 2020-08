Usa 2020, Melania Trump: “Non attacco i dem, si divide il Paese”

Nella giornata di ieri è stata la serata della first lady, con Melania Trump che ha tenuto un discorso alla convention repubblicana, che si concluderà giovedì prossimo. “Non attacco i democratici per non dividere il Paese”, ha spiegato la first lady.

“Lui ama questo Paese e sa come gestire le cose. Vuole tenervi al sicuro e vuole che raggiungiate il successo. Voglio che sappiate che non siete soli”, ha dichiarato Melania Trump, chiudendo la seconda sera della convention repubblicana.

A differenza della convention democratica, in questo caso c’erano alcuni spettatori “interni”, circa 70, che si sono radunati al Rose Garden della Casa Bianca, molti apparsi senza mascherina, con una discussione ancora in atto negli Stati Uniti.