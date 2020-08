Wisconsin, una vittima negli scontri dopo il ferimento di Jacob Blake. La sorella: “Sono arrabbiata”

Continuano gli scontri negli Stati Uniti tra gli attivisti e la polizia nella città di Kenosha in Wisconsin dopo il ferimento di Jacob Blake, che è stato colpito da alcuni agenti e rimasto paralizzato, secondo quanto emerso dalla famiglia. Il video è diventato virale nelle ultime ore, facendo aumentare le proteste nella città, contro la violenza da parte della polizia nei confronti degli afroamericani.

Il corteo è degenerato con saccheggi e violenze, causando l’intervento delle forze dell’ordine, con il governatore del Wisconsin che ha schierato numerosi mezzi della polizia. Dalla Casa Bianca sono arrivati diversi messaggi: “Bisogna chiamare la Guardia nazionale”, ha scritto il presidente Trump.

La dinamica del ferimento non è del tutto chiara, non si vede cosa stava facendo Jacob Blake in auto, ma ha ricevuto dei proiettili alle spalle da due poliziotti. Successivamente è stato trasportato in ospedale.

“Sono arabbiata, non sono triste, sono anni che vedo uccidere la mia gente dalla polizia”, ha dichiarato Letetra Widman, sorella di Jacob Blake.